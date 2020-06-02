Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре 

Распространение коронавируса замедляется во время жары и при повышенном УФ-излучении. Об этом сообщается в исследовании специалистов Больницы Маунт Оберн (США), опубликованном на сайте издательства Оксфордского университета.

Ученые проанализировали показатели заболеваемости COVID-19 в США в весенние месяцы 2020 года. В качестве факторов, способствующих или препятствующих распространению коронавируса, были названы температура воздуха, ультрафиолетовое излучение, влажность и прочие показатели. Выяснилось, что при установлении температуры выше 10 градусов по Цельсию распространение инфекции действительно замедляется.

Специалисты смоделировали разные температурные диапазоны и проверили выживаемость коронавируса при каждом из них: отрицательная температура, от 1 до 4, от 4 до 10, от 10 до 16 и более 16 градусов по Цельсию. Согласно раскрытым данным, самая низкая частота распространения вируса наблюдалась при температуре до 10 градусов Цельсия и пятью днями ранее до ее повышения. Наибольший уровень заражения был зафиксирован в дни, когда температура воздуха не превышала положительный порог.

Ученые зафиксировали, что при относительно высоких температурах (выше 10 градусов по Цельсию) вирус выживает в течение более короткого периода времени, также частицы SARS-CoV-2 инактивируются при действии высокого ультрафиолетового излучения. Остальные факторы, например, влажность воздуха, практически не влияют на распространение COVID-19.

В середине мая российские ученые заявили, что коронавирус, скорее всего, не получится победить в летний период. По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, стоит вопрос не об окончательной победе над COVID-19, а о том, как человечество будет сдерживать его в дальнейшем.