Мясников заявил об опасности дезинфекции подъездов

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов.

Он объяснил, что бактерии могут приобрести устойчивость к антисептикам и привести к вспышке заболеваний бактериальными инфекциями.

"Вирус и так не живет на таких поверхностях долго, если он и живет, он все равно неактивный, вы не заразитесь от него", — сказал Мясников в эфире программы "Спасибо, доктор!" на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

В России за весь период эпидемии выявлен 423741 случай заражения коронавирусом, более пяти тысяч человек скончались, 186985 выздоровели.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.