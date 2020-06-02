Назван опасный фактор для молодых людей с COVID-19

Исследователи Университета Джона Хопкинса в США определили группу пациентов, для которых заражения коронавирусом SARS-CoV-2 представляет наибольшую опасность и чаще оканчивается госпитализацией. Согласно статистике тяжелых случаев, ожирение является фактором риска даже для молодых людей. Статья специалистов опубликована в журнале Lancet.

Корреляция между высоким индексом массы тела и числом молодых пациентов младше 40-50 лет, нуждающихся в интенсивной терапии, была обнаружена при анализе случаев госпитализации как в больнице при Университете Джона Хопкинса, так и в других медицинских учреждениях. Данные показывают, что молодые люди, оказывающиеся в больнице с COVID-19, чаще имеют избыточный вес. С меньшей вероятностью они страдали от других сопутствующих заболеваний, например, гипертонии, болезней сердца и диабета.

Это объясняется тем, что у людей с ожирением уже затруднено дыхание, что способствует тяжелому течению любой респираторной инфекции. При COVID-19 в легких накапливается жидкость, из-за которой пациент вынужден сильнее сокращать диафрагму, а лишний вес препятствует этому. Еще одной причиной может быть то, что жировая ткань вырабатывает большое количество провоспалительных молекул цитокинов. При заражении коронавирусом это способствует цитокиновому шторму, вызывающему системный отказ органов.

Другим возможным объяснением является то, что жировые клетки имеют на своей поверхности большое число рецепторов ACE2, который является мишениью для коронавируса. Существуют данные, показывающие, что SARS-CoV-2 способен долгое время сохраняться в жировой ткани, даже если симптомов у пациента уже нет.