Ученые создают вакцину от COVID-19 в виде йогурта

Российские ученые работают над созданием вакцины от коронавируса, которая будет вводиться в организм виде кисломолочного продукта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-президента РАН Владимира Чехонина.
По его словам, специалисты встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок, благодаря которому коронавирус проникает в клетку.
"Формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта", — сказал Чехонин.
Академик отметил, что в настоящее время проводятся доклинические испытания этой вакцины.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.