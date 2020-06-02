Ученые создают вакцину от COVID-19 в виде йогурта

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Владимира Чехонина. Российские ученые работают над созданием вакцины от коронавируса, которая будет вводиться в организм виде кисломолочного продукта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-президента РАН

По его словам, специалисты встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок, благодаря которому коронавирус проникает в клетку.

"Формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта", — сказал Чехонин.

Академик отметил, что в настоящее время проводятся доклинические испытания этой вакцины.