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Названы наиболее эффективные перчатки во время эпидемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 33 минуты назад
Назван самый эффективный тип перчаток против вирусов
Фото: Lenta.ru
Для наиболее эффективной защиты во время эпидемии коронавируса рекомендуется использовать плотные, непроницаемые перчатки. Например, кожаные или резиновые. Их радиостанции «Говорит Москва» назвал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.
По его словам, перчатки необходимо периодически дезинфицировать. Например, после посещения метро, магазина, поездки в автобусе.
«Нужно при каждой смене объекта, который вы посещаете, обрабатывать перчатки»,
— пояснил вирусолог.
Он добавил, что матерчатые строительные перчатки можно использовать, но это не так безопасно, потому что они проницаемые. Их также нужно постоянно обрабатывать и следить, чтобы они не промокли от воды и дождя.
Бутенко добавил, что после возвращения домой перчатки не обязательно выбрасывать. Их надо аккуратно снять и обработать дезинфицирующими средствами. Резиновые изделия можно кипятить.
Ранее 1 июня врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал строительные респираторы эффективнее медицинских масок, потому что они плотнее сидят на лице и фильтруют более мелкие частицы.
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Коронавирус , Другое , Александр Бутенко , Радиостанция "Говорит Москва"
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