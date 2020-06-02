Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Черногории cообщили об окончании эпидемии COVID-19 

Газета.Ru и ещё 5 3 часа назад
В Черногории cообщили об окончании эпидемии COVID-19
Фото: Газета.Ru
В Национальном совете по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории заявили, что признают эпидемию коронавируса нового типа в стране оконченной. Об этом сообщает Twitter черногорского кабмина.
В правительстве республики отметили, что NKT утвердил предложение Института общественного здоровья об объявлении в Черногории окончания эпидемии COVID-19.
"Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан", — указано в заявлении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Названы продукты, несовместимые с лекарствами
Газета.Ru: последние новости
Испытавший вакцину от COVID-2019 рассказал о худшем побочном эффекте Испытавший вакцину от COVID-2019 рассказал о худшем побочном эффекте Собчак назвала плюсы пандемии коронавируса Собчак назвала плюсы пандемии коронавируса Ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта Ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Коронавирус , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясников объяснил, что делать при скачках давления
Мясников объяснил, что делать при скачках давления
Названо средство защиты от вируса эффективнее масок
Названо средство защиты от вируса эффективнее масок
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Объяснено влияние алкоголя на COVID-19
Объяснено влияние алкоголя на COVID-19
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Правда ли, что все болезни от нервов
06:14
Правда ли, что все болезни от нервов
Болезни и лекарства ЗОЖ
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
06:04
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
ЗОЖ
Названы продукты, провоцирующие головную боль
06:11
Названы продукты, провоцирующие головную боль
ЗОЖ
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус Болезни и лекарства
Почему у вас дергается глаз
06:05
Почему у вас дергается глаз
ЗОЖ
Смертельные болезни, начинающиеся внезапно
04:16
Смертельные болезни, начинающиеся внезапно
Болезни и лекарства
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
00:57
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение