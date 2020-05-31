В России перечислили частые осложнения от COVID-19

Самые распространенные среди пациентов осложнения от коронавируса — это сепсис (42 процента), дыхательная и сердечная недостаточности (36 и 12 процентов соответственно), а также нарушение свертываемости крови (7 процентов). Об этом заявил профессор МГМУ имени Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин

Он сослался на статистику госпитализированных в Ухане. Помимо перечисленных осложнений у пациентов наблюдались нарушения работы желудочно-кишечного тракта, почек, печени, мозга, периферической нервной системы, кровеносных сосудов, микроциркуляции. Также отмечались кожные проявления.

Демин добавил, что даже при отсутствии клинических проявлений инфекции, у зараженных в ряде случаев изменялись функции иммунной системы, печени, почек и других органов и систем.

Рассуждая о появлении осложнений после выздоровления, профессор подчеркнул, что в настоящее время статистика отдаленных осложнений еще не изучена. Тем не менее, по его словам, последствий инфекции действительно много, и перед медицинским сообществом стоит задача по разработке системы медицинской реабилитации людей, которые перенесли это заболевание.

По данным на 31 мая, в мире более 6 миллионов зараженных коронавирусом, из них свыше 367 тысяч скончались, более 2,5 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания. В России коронавирус был подтвержден у 396 575 человек.