Врач описал осложнения после COVID-19 у детей

Осложнения после COVID-19 сейчас описаны только у детей. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.

У детей проявляется Кавасакиподобный синдром — аутоиммунное заболевание, связанное с воспалением внутренней стенки сосудов.

По словам специалиста, болезнь может перерастать в острую сердечную и почечную недостаточность. Также у ребенка возможно появление высыпаний на коже.

Безносенко отметил, что точных данных об осложнениях у взрослых, перенесших коронавирусную инфекцию, нет. Однако в тяжелый период протекания заболевания могут быть поражены почки и сердце.

"Возможна тромбоэмболия легких, головного мозга с развитием нарушения кровообращения по ишемическому типу", — дополнил инфекционист.

Напомним, что в США обнаружили шестеро молодых пациентов, попавших в больницы с загадочным воспалительным синдромом, связанным, вероятно, с COVID-19. Симптомы у них оказались похожи на те, что свидетельствуют о синдром Кавасаки.