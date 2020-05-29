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Врач рассказал об осложнениях после коронавируса у детей 

Мария Сергеева 2 часа назад
Врач описал осложнения после COVID-19 у детей
Фото: Рамблер
Осложнения после COVID-19 сейчас описаны только у детей. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.
У детей проявляется Кавасакиподобный синдром — аутоиммунное заболевание, связанное с воспалением внутренней стенки сосудов.
По словам специалиста, болезнь может перерастать в острую сердечную и почечную недостаточность. Также у ребенка возможно появление высыпаний на коже.
Безносенко отметил, что точных данных об осложнениях у взрослых, перенесших коронавирусную инфекцию, нет. Однако в тяжелый период протекания заболевания могут быть поражены почки и сердце.
"Возможна тромбоэмболия легких, головного мозга с развитием нарушения кровообращения по ишемическому типу", — дополнил инфекционист.
Напомним, что в США обнаружили шестеро молодых пациентов, попавших в больницы с загадочным воспалительным синдромом, связанным, вероятно, с COVID-19. Симптомы у них оказались похожи на те, что свидетельствуют о синдром Кавасаки.
Ранее "Рамблер" писал о риске передачи коронавируса через продукты.
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Коронавирус , ТК "Звезда"
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