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Что случается на 28 и 43 день болезни COVID-19 

Диана Товсепова 1 час назад
Выяснилось, что случается на 28 и 43 день COVID-19
Фото: depositphotos.com
В эпоху пандемии коронавирусной инфекции наука столкнулась с болезнью, о которой не было известно ничего. Для того, чтобы как-то разобраться в COVID-19 ученые по всему миру собирали статистику и именно данные о течении болезни у тысяч людей разных возрастов помогли составить хоть какое-то представление о вирусе.
Как выяснил "Рамблер", ученые считают, что на 28 и 43 день болезни COVID-19 в организме инфицированных происходят изменения.
Речь идет о пресловутом иммунитете, который по мнению большинства враче вырабатывается у большинства переболевших коронавирусом.
Медики из Маунт-Синай госпиталя в Нью-Йорке опубликовали в научном журнале "Лансет" исследование, в ходе которого изучили свыше 1700 человек и выяснили, что у 99% людей с подтвержденным когда-либо COVID-19 образуется иммунитет.
Но самое интересное, что формироваться он начинает только на 28-й день от проявления симптомов болезни, а наиболее максимальным становится с 43-го дня.
По мнению ученых, этот иммунитет сохранял силу в течение нескольких месяцев наблюдений. Специалисты надеются, что приобретенная "защита" организма от вируса будет сохранятся 1-2 года.
Такие показатели выявились у сотен людей с положительным тестом на COVID-19. Но ученые проверили и тех, кому врачи ставили диагноз коронавирус на основе симптомов при отрицательном результате теста. Среди таких больных иммунитет сформировался лишь у трети. Поэтому ученые посчитали, что диагноз этим больным был поставлен ложный.
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