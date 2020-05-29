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Назван самый недооцененный источник заражения COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал самое недооцененное место, где можно заразиться COVID-19. Этим местом оказался подъезд.
По словам специалиста, подъезды можно считать общественным местом, особенно утром, когда жильцы отправляются на работу. Однако об этом источнике инфицирования практически забыли с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий:
«Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх».
Эксперт подчеркнул, что на лестничной площадке коронавирус сохраняется дольше, поскольку туда не проникает солнечный свет. Именно поэтому маску и перчатки необходимо надевать в квартире и только потом выходить в подъезд.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как влияет ультрафиолет на коронавирус.
Коронавирус , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума
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