Депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал самое недооцененное место, где можно заразиться COVID-19. Этим местом оказался подъезд.

По словам специалиста, подъезды можно считать общественным местом, особенно утром, когда жильцы отправляются на работу. Однако об этом источнике инфицирования практически забыли с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий:

«Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх».

Эксперт подчеркнул, что на лестничной площадке коронавирус сохраняется дольше, поскольку туда не проникает солнечный свет. Именно поэтому маску и перчатки необходимо надевать в квартире и только потом выходить в подъезд.