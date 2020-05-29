Мясников назвал причины ослабления COVID-19 

Врач и телеведущий Александр Мясников , больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", в своем telegram-канале рассказал, почему ослабевает COVID-19.

Мясников пояснил, что вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою силу. Вследствие этого каждый раз, когда вирус заражает новый организм, в дальнейшем он распространяется в более ослабленном виде.

Медик подчеркнул, что не человек борется с коронавирусом, — при передаче он сам со временем ослабевает и перестает быть опасным. Однако, по мнению Мясникова, снимать ограничительные меры еще рано. Их необходимо продлить для того, чтобы выиграть время.

Специалист напомнил, что волна эпидемии в России идет на спад: большая часть новых случаев заражения протекает в легкой форме или бессимптомно. По мнению Мясникова, если вирус не мутирует, скорее всего он уже не принесет проблем:

«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго»,

— заключил медик.