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Мясников назвал причины ослабления COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
Врач и телеведущий Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", в своем telegram-канале рассказал, почему ослабевает COVID-19.
Мясников пояснил, что вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою силу. Вследствие этого каждый раз, когда вирус заражает новый организм, в дальнейшем он распространяется в более ослабленном виде.
Медик подчеркнул, что не человек борется с коронавирусом, — при передаче он сам со временем ослабевает и перестает быть опасным. Однако, по мнению Мясникова, снимать ограничительные меры еще рано. Их необходимо продлить для того, чтобы выиграть время.
Специалист напомнил, что волна эпидемии в России идет на спад: большая часть новых случаев заражения протекает в легкой форме или бессимптомно. По мнению Мясникова, если вирус не мутирует, скорее всего он уже не принесет проблем:
«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго»,
— заключил медик.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясникова упрекнули в безграмотности.
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Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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