Назван недооцененный источник заражения COVID-19 

Самым недооцененным местом, где можно заразиться коронавирусом, считается подъезд. Его «Парламентской газете» назвал депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

По его словам, подъезды можно считать общественным местом, особенно утром, когда жильцы идут на работу, но об этом источнике инфицирования фактически забыли с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий. «Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — уточнил парламентарий.

Онищенко отметил, что на лестничной площадке вирус сохраняется дольше, потому что туда не проникает солнечный свет. Поэтому там необходимо носить маску и перчатки, то есть их надо надевать перед выходом из квартиры.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как избежать заражения коронавирусом в общественных местах, Так, помимо ношения масок и перчаток в кинотеатре необходимо отказаться от напитков и попкорна, в спортзалах надо соблюдать дистанцию и следить за чистотой тренажеров. Самый высокий риск инфицирования будет ожидать граждан в магазинах косметики.