Мясников назвал причины ослабления коронавируса 

С ростом числа числа заболевших коронавирус ослабевает и теряет способность заражать и убивать. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою былую мощь. Доктор пояснил, что каждый раз, когда вирус заражает новый организм, то в дальнейшем он распространяется в ослабленном виде.

Врач отметил, что не человек борется с коронавирусом — при передаче он сам со временем ослабевает и перестает быть опасным. Главное — переждать пандемию с минимальными потерями. При этом он подчеркнул важность сохранения ограничительных мер. Это необходимо для того, чтобы выиграть время, пояснил он.

Специалист обратил внимание, что волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев заражения протекает бессимптомно или с минимальными симптомами. Он добавил, что если вирус не мутирует, от него уже не стоит ожидать больших проблем.

«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго»,

— сказал врач.

Ранее Мясников посчитал опасность коронавируса преувеличенной. Он отметил, что не знает, почему из-за пандемии «весь мир разрушился». Врач предположил, что строгие карантинные меры можно объяснить тем, что власти поступили «по алгоритму телефонного звонка о заложенной в школе бомбе».