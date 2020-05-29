Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мясников назвал причины ослабления коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
Мясников назвал причины ослабления коронавируса
Фото: Lenta.ru
С ростом числа числа заболевших коронавирус ослабевает и теряет способность заражать и убивать. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
По словам Мясникова, вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою былую мощь. Доктор пояснил, что каждый раз, когда вирус заражает новый организм, то в дальнейшем он распространяется в ослабленном виде.
Врач отметил, что не человек борется с коронавирусом — при передаче он сам со временем ослабевает и перестает быть опасным. Главное — переждать пандемию с минимальными потерями. При этом он подчеркнул важность сохранения ограничительных мер. Это необходимо для того, чтобы выиграть время, пояснил он.
Специалист обратил внимание, что волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев заражения протекает бессимптомно или с минимальными симптомами. Он добавил, что если вирус не мутирует, от него уже не стоит ожидать больших проблем.
«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго»,
— сказал врач.
Ранее Мясников посчитал опасность коронавируса преувеличенной. Он отметил, что не знает, почему из-за пандемии «весь мир разрушился». Врач предположил, что строгие карантинные меры можно объяснить тем, что власти поступили «по алгоритму телефонного звонка о заложенной в школе бомбе».
Видео дня. На какие проблемы намекает ухудшение памяти
Последние новости
В России предложили запретить увольнения во время пандемии В России предложили запретить увольнения во время пандемии Трамп допустил возможность закрытия Twitter Трамп допустил возможность закрытия Twitter Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 29 мая Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 29 мая
Комментарии 4
Коронавирус , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне в США: «Хотелось бы лечиться у наших врачей»
Россияне в США: «Хотелось бы лечиться у наших врачей»
Комаровский предрек негативные последствия карантина
Комаровский предрек негативные последствия карантина
Названы семь возможных видов сыпи при коронавирусе
Названы семь возможных видов сыпи при коронавирусе
Минздрав изменил порядок госпитализации с COVID-19
Минздрав изменил порядок госпитализации с COVID-19
Иммунолог оценил влияние жары на коронавирус
Иммунолог оценил влияние жары на коронавирус
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Почему дети болеют COVID редко и легко
04:42
Почему дети болеют COVID редко и легко
Коронавирус Болезни и лекарства
Из-за чего можно потерять обоняние
06:10
Из-за чего можно потерять обоняние
ЗОЖ
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
05:12
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Чем опасны красные глаза
05:57
Чем опасны красные глаза
ЗОЖ Болезни и лекарства
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
08:50
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
Болезни и лекарства Коронавирус
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
06:04
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение