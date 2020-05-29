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Определены слабые места коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Определены слабые места коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ученые Манчестерского университета в Великобритании определили слабые места у вируса SARS-CoV-2, которые выступают в качестве мишеней для антител и способны активировать иммунный ответ. Статья ученых опубликована в журнале Annals of the Rheumatic Diseases.
В исследовании приняли участие 20 пациентов с дерматомиозитом — тяжелым аутоиммунным заболеванием, поражающим соединительную и мышечную ткани. Известно, что на риск болезни, в которой также вовлечена иммунная система, влияют генетические факторы и факторы окружающей среды, в том числе вирусные и бактериальные инфекции. Специалисты проанализировали, какие антитела уникальны или встречаются в большом количестве именно у тех, кому диагностировали дерматомиозит.
Ученые сосредоточились на тех антителах, что нацелены на вирусы, относящиеся к семейству коронавирусов. Оказалось, что у пациентов с дерматомиозитом встречается большое количество антител, нацеленных на десять эпитопов (специфичных участков белков) у трех видов коронавирусов летучих мышей. Специалисты сравнили последовательности амикнокислот в эпитопах с последовательностями у SARS-CoV-2 и выявили три идентичных эпитопа, включая последовательность в РНК-зависимой РНК-полимеразе, отвечающей за размножение вируса.
Эти эпитопы могут выступать мишенями для эффективной вакцины против SARS-CoV-2. Кроме того, ученые предположили, что заражение коронавирусами может спровоцировать развитие аутоиммунного заболевания.
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Коронавирус , Новости
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