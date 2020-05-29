Названы семь возможных видов сыпи при коронавирусе 

Доцент кафедры кожных и венерических болезней факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольга Жукова назвала виды сыпи, которые могут появляться при коронавирусе. Ее слова передают «Известия».

Патологии кожи, связанные с коронавирусом, были изучены специалистами из Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии, РНИМУ им. Пирогова и РУДН. Их можно разделить на семь видов: ангииты (воспаления стенок сосудов), папуло-везикулезные высыпания, папуло-сквамозные сыпи, кореподобные сыпи, токсидермии, крапивница и трофические изменения тканей лица.

При этом утверждать, что все эти виды высыпаний обусловлены коронавирусом, пока что нельзя, добавила дерматовенеролог-онколог Наталья Шепилова. Они могут быть связаны и с применением лекарственных препаратов для лечения инфекции.

В апреле итальянские и испанские врачи назвали сыпь на ногах одним из симптомов новой коронавирусной инфекции.