Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве разработали детальную классификацию причин смертности при COVID-19 

Мария Сергеева 2 часа назад
Разработана система подсчета смертности от COVID-19
Фото: Marco Verch Professional Photographer and Speaker Follow
Во всех случаях летальных исходов пациентов с подозрением на коронавирус в столице проводится патологоанатомическое исследование с глубоким посмертным анализом. Данные опубликованы на сайте департамента здравоохранения города Москвы.
Исследование позволит мировому профессиональному сообществу сделать выводы касательно причин смерти при COVID-19.
Отмечается, что московские специалисты первые в мире, кто составил и опубликовал атлас изменений органов погибших от коронавируса людей. Это позволит лучше понять как инфекция влияет за организм человека.
Mosgorzdrav.ru
Кроме того, анализ предоставит возможность для внедрения нового подхода к классификации причин смерти при COVID-19, что позволит спрогнозировать развитие осложнений у пациентов.
Согласно первичным результатам летальных исходов с 20 марта по 28 апреля в Москве зафиксировано 219 погибших женщин и 324 умерших мужчины из 543 случаев.
Ранее "Рамблер" писал о вероятном сценарии развития пандемии коронавируса в России.
Видео дня. Чем опасны красные глаза
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы 10 симптомов развития сахарного диабета
Названы 10 симптомов развития сахарного диабета
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Эксперт рассказала, как спастись от клещей
Эксперт рассказала, как спастись от клещей
Доказан способ предотвратить заражение COVID-19
Доказан способ предотвратить заражение COVID-19
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Из-за чего можно потерять обоняние
06:10
Из-за чего можно потерять обоняние
ЗОЖ
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
05:12
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Чем опасны красные глаза
05:57
Чем опасны красные глаза
ЗОЖ Болезни и лекарства
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
08:50
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
Болезни и лекарства Коронавирус
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
06:04
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
ЗОЖ
Как не перепутать инфаркт с изжогой
06:11
Как не перепутать инфаркт с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение