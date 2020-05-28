Разработана система подсчета смертности от COVID-19

Во всех случаях летальных исходов пациентов с подозрением на коронавирус в столице проводится патологоанатомическое исследование с глубоким посмертным анализом. Данные опубликованы на сайте департамента здравоохранения города Москвы.

Исследование позволит мировому профессиональному сообществу сделать выводы касательно причин смерти при COVID-19.

Отмечается, что московские специалисты первые в мире, кто составил и опубликовал атлас изменений органов погибших от коронавируса людей. Это позволит лучше понять как инфекция влияет за организм человека.

Mosgorzdrav.ru

Кроме того, анализ предоставит возможность для внедрения нового подхода к классификации причин смерти при COVID-19, что позволит спрогнозировать развитие осложнений у пациентов.

Согласно первичным результатам летальных исходов с 20 марта по 28 апреля в Москве зафиксировано 219 погибших женщин и 324 умерших мужчины из 543 случаев.