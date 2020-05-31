«Перекись во все дырки»: как лечатся от COVID-19 в РФ

"Отчаянные времена требуют отчаянных мер": подумали некоторые россияне и решили бороться с коронавирусом своими методами. Причем о чудодейственных способах жители и даже врачи рассказывали в Сети и затем распространяли по всем мессенджерам. "Рамблер" разбирался в самых популярных народных вариантах борьбы с вирусом и что с ними не так.

Водке быть?

Так например, особое внимание привлек метод лечения COVID-19, о котором рассказал в Сети итальянский врач Александр Колосов

Он поведал о том, что его от коронавируса излечили "водочные маски".

"Стал рассуждать…Коронавирус, основная локализация — легкие. Имеет большие запасы липопротеидов, липопротеидовую оболочку. В них, как известно, хорошо растворяется алкоголь. оптимальная концентрация — 40 градусов. Итак, чтобы элиминировать вирус, нужно в легких создать высокую концентрацию алкоголя. Но водку нужно не пить, а нужно ей дышать…", — рассказал мужчина.

Он объяснил, что нужно сделать марлевую повязку в 8-10 слоев, распылить на нее водку, а затем прижать марлю к маске, и, надев ее дышать 3-5 минут. Повторяя процедуру несколько раз в день, как утверждает доктор, уже на утро он избавился от вируса. По его словам, через два дня на работе у него взяли мазок на вирус и COVID-19 не подтвердился.

Рассказ об этом чудо-способе разлетелся по Сети, однако врачи в один голос предупреждали, что это все не может работать. Так, об абсурдности такого метода рассказал и популярный врач Евений Комаровский

"Вирус находится внутри клеток. То есть сначала надо растворить клетку, и только после этого можно будет добраться до вируса. Ну и еще одно, весьма существенное — пары алкоголя всасываются в кровь. ", — объяснил доктор Комаровский.

Врач рассказал, что алкоголь всосется быстрее, чем сможет растворить хоть что-нибудь.

Где правда

Комаровскому ежедневно приходят тысячи вопросов от россиян, интересующихся тем, работают ли новые народные методы борьбы с уханьской заразой.

Еще один резонансный способ, который понравился россиянам пришел от "профессора Юдина, рекомендующего в своем длинном послании дышать горячим паром с содой".

Комаровский разоблачил и этот "метод".

"Для убиения вируса, который находится внутри клетки, для начала надо сварить клетку.

Дышать горячим паром — один из наиболее эффективных способов организовать себе ожоги дыхательных путей.

Пожалуйста, не надо этих глупостей…", — объясняет врач.

Следующий способ, который применяли некоторые россиянами, заключался в обработке слизистых перекисью водорода. Но и это, по мнению Комаровского, просто абсурд.

"Водкой дышали — не помогло.

Имбирь ели — не помогло.

Перекись водорода во все дырки капали — не помогло.