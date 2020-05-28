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В России начнут тестировать на COVID-19 новорожденных 

Мария Сергеева 1 час назад
Перед выпиской из стационаров новорожденных будут тестировать на коронавирус. Для отправки домой у ребенка должно быть два отрицательных теста на COVID-19. Об этом сообщается во втором варианте рекомендаций Минздрава по оказанию медпомощи беременным, роженицам и новорожденным с коронавирусом.
"Ребенок должен иметь два подряд отрицательных теста на SARS-CoV-2 из тестируемых сред, забранных с интервалом 24 часа, и выписываться в условия, где нет инфицированных/подозреваемых на инфицирование COVID-19 людей в его окружении" — говорится в документе.
Отмечается, что в стуле новорожденного не должен обнаруживаться SARS-CoV-2, а температура ребенка в течение трех дней до выписки должна находиться в пределах нормы.
Помимо этого, ребенка отпустят из стационара домой только при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в месте жительства. А родители в то же время должны выслушать рекомендации о соблюдении гигиенических процедур.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ученые нашли способ победить коронавирус окончательно.
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Коронавирус , Видео
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