Перед выпиской из стационаров новорожденных будут тестировать на коронавирус. Для отправки домой у ребенка должно быть два отрицательных теста на COVID-19. Об этом сообщается во втором варианте рекомендаций Минздрава по оказанию медпомощи беременным, роженицам и новорожденным с коронавирусом.

"Ребенок должен иметь два подряд отрицательных теста на SARS-CoV-2 из тестируемых сред, забранных с интервалом 24 часа, и выписываться в условия, где нет инфицированных/подозреваемых на инфицирование COVID-19 людей в его окружении" — говорится в документе.

Отмечается, что в стуле новорожденного не должен обнаруживаться SARS-CoV-2, а температура ребенка в течение трех дней до выписки должна находиться в пределах нормы.

Помимо этого, ребенка отпустят из стационара домой только при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в месте жительства. А родители в то же время должны выслушать рекомендации о соблюдении гигиенических процедур.