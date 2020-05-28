Почему не стоит гнаться за иммунитетом от COVID-19 

Пока одни люди в период пандемии COVID-19 строго соблюдают меры предосторожности и стараются всеми возможными способами уберечь себя от заражения, другие хотят заразиться коронавирусом для того, чтобы организм поскорее выработал иммунитет к инфекции.

Неслучайно еще в начале мая в США вошли в моду "коронавирусные вечеринки" для тех, кто хочет заразиться COVID-19. Вот только специалисты предупреждают: в данный момент гнаться за антителами к коронавирусу и иммунитетом не стоит. Почему? Выяснял "Рамблер".

В беседе с РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что намеренно заболевать коронавирусом сейчас — опасная и рисковая затея. Дело в том, что со временем вирус «в каком-то смысле разбавляется и ослабевает». Это значит, что, чем позже заразится человек, тем больше у него шанс перенести COVID-10 в бессимптомной или легкой форме.

Вдобавок к этому, с каждым днем у врачей и ученых появляется все больше информации относительно COVID-19 — вируса, который в начале эпидемии был не изучен. Вот почему в дальнейшем медики смогут лечить пациентов более эффективными методами:

«Сейчас, например, известно, что вирус нарушает систему свертываемости крови и приводит к образованию тромбов, поэтому сейчас пациенты получают антитромбовую терапию. Если бы вы подхватили этот вирус месяц назад, то тогда такого понимания еще не было. Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода»,

— подчеркнула Баранова.

И наконец, в данный момент специалисты по всему миру разрабатывают вакцину против недуга, унесшего жизни тысяч людей. И если есть возможность дождаться ее появления, не стоит пытаться заразиться COVID-19 самостоятельно.