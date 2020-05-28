В России предсказали болезни из-за масок и перчаток 

В России из-за ношения масок и перчаток вырастут грибковые и аллергические заболевания, также есть риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы. Такое предсказание озвучил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев , передает «Интерфакс».

Зверев заявил, что на улице достаточно соблюдать социальную дистанцию, маска нужна в общественном транспорте и магазинах. По его словам, через два часа ношения она из средства защиты превращается в средство распространения инфекции, так как на ней оседают бактерии и грибы, находящиеся в воздухе — они могут заразить человека.

На перчатках также собираются грибки, бактерии и аллергены, поэтому их ношение — бессмысленная мера, так как человек в любом случае может коснуться лица. Академик добавил, что любые перчатки портят кожу, которая является одним из защитных механизмов организма.

Ранее сообщалось, что людям с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) противопоказано ношение масок, так как они могут вызвать трудности дыхания. Маски также могут быть опасны для детей, особенно младше трех лет, объясняла врач-педиатр. Дети не умеют регулировать дыхание как взрослые и могут не понять, что начали задыхаться, а родители могут это вовремя не заметить, сообщила эксперт.

На 28 мая в России выявлен 379 051 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровели 150 993 человека.