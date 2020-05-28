Голландский экспресс 

Коварство COVID-19 стало уже притчей во языцех: в организме человека он может не проявляться в течение нескольких дней. Кроме того, им можно переболеть без каких-либо симптомов. При этом ничего не подозревающий о наличии вируса в организме носитель зачастую является источником заражения для окружающих. Поэтому тестирование на коронавирусную инфекцию становится жизненно необходимым действием в условиях большого города. Корреспондент «Ленты.ру» лично прошел экспресс-тест на COVID-19 и решил рассказать о нем в своем материале.

Диагностика от страха

Экспресс-тестирование в настоящее время является новой, передовой и, пожалуй, самой удобной и комфортной методикой диагностики COVID-19, поскольку позволяет проверить на его наличие большое количество людей в максимально короткие сроки. Весь процесс до получения результата занимает максимум пятнадцать минут.

Именно поэтому, чтобы усилить эффективность борьбы с пандемией, московские власти решили провести бесплатное массовое экспресс-тестирование. Но перед ними неизбежно встал вопрос выбора препарата. После серьезного анализа семи экспресс-тестов, представленных на мировом рынке (голландского, немецкого и пяти китайских), в результате клинических испытаний наибольшую эффективность показал голландский тест Biozek Medical, производимый компанией из Нидерландов Inzek International Trading и зарегистрированный в тридцати странах. Так, например, при помощи этого теста проверяет своих сотрудников Министерство обороны Нидерландов. Дистрибьютором этого продукта на российском рынке является российская фармацевтическая компания «БИОТЭК».

Сначала голландским тестом были проверены медицинские работники, и во многом благодаря этому, по мнению экспертов-вирусологов, Москве удалось избежать массовой эпидемии. А с начала мая московские медицинские учреждения стали этим экспресс-тестом бесплатно проверять на наличие COVID-19 и всех остальных москвичей. На сегодняшний день в столице по этой методике уже протестировано 565 тысяч человек, 170 тысяч из них — медицинские работники. Экспресс-тестирование проводится врачами скорой помощи, поликлиник и больниц, проверяются сотрудники московских предприятий, а также въезжающие в столицу из-за границы и из других регионов России.

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Опыт на себе

«Сразу оговорюсь: никаких симптомов наличия COVID-19 у меня не было, ни температуры, ни кашля. И желание провериться было вызвано скорее социальной ответственностью — очень не хотелось стать источником заражения для окружающих, среди которых и пожилые люди с хроническими болезнями, и несовершеннолетние дети», — так прокомментировал свое желание сдать тест корреспондент «Ленты.ру» Алексей Шутов . «Поэтому, узнав о возможности пройти экспресс-тестирование, я решил сделать это в своей поликлинике», — продолжил он.

Экспресс-тест на антитела (ИХА) определяет присутствие COVID-19 в организме и показывает наличие антител и, соответственно, иммунитета, если ты перенес болезнь до этого. А мы знаем, что часто человек этого просто не замечает, поскольку болезненные симптомы у многих отсутствуют. Экспресс-тест (ИХА) делается на основе крови, взятой из пальца.

«И вот я в кабинете, на столе у врача все необходимое. Протягивая руку, по привычке готовился слегка вздрогнуть от укола, — так начал описывать свой опыт Алексей. — Но этого не произошло, сам укол оказался даже менее ощутимым, чем укус комара, настолько тонкая и короткая иголка скарификатора в пластмассовом корпусе. Капелькой взятой у меня крови врач капнул в маленький с тест-полосками прибор размером с мозольный пластырь. Вся процедура заняла около минуты, никакого дискомфорта я не испытал, а после этого, слегка нервничая, ждал в течение десяти минут в коридоре результатов теста».

Результат теста определяется по тому, напротив какой из букв, нанесенных на прибор, высвечивается полоска. Буква «М» указывает на активный вирусный процесс в организме, а «G» подтверждает наличие в нем антител, выработанных для борьбы с COVID-19, то есть в большинстве случаев подтверждает сформировавшийся иммунитет к этой коронавирусной инфекции. Обе высветившиеся полоски говорят о том, что человек болен уже минимум восемь дней и ему необходимо срочное дополнительное обследование.

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«По истечение этих, признаюсь, очень волнительных минут врач сообщил, что тест отрицательный, то есть я не перенес COVID-19 бессимптомно, не болен сейчас и опасности для окружающих не представляю. Меня это, конечно, очень порадовало», — подытожил свой рассказ Алексей.

Самотестирование противопоказано

Сегодня интернет переполнен сомнительными, явно контрафактными предложениями для тех, кому не хочется ждать очереди на экспресс-тестирование в медицинском учреждении и кто предпочитает провериться на COVID-19 в домашних условиях. Хотя Росздравнадзор со всей серьезностью предупредил, что «применение контрафактных изделий в ходе диагностических процедур несет угрозу жизни и здоровью граждан», а проводить подобные тестирования обязательно должны медицинские работники.

Но новоиспеченных дельцов от медицины, а судя по расследованию газеты «Московский комсомолец», большинство продавцов «серых» тестов еще недавно занимались совсем другими видами деятельности, это не останавливает. Ведь в условиях страха перед COVID-19 многие просто начинают паниковать, а продать контрафакт человеку в таком состоянии не представляет большого труда. Чем и пользуются мошенники всех мастей.

Поэтому нет смысла обманываться и бросать деньги на ветер, а стоит обратиться в медицинское учреждение и пройти иммунохроматографическое экспресс-тестирование проверенным методом бесплатно. Кроме того, не стоит забывать, что именно на основе данных экспресс-тестирования будут делаться выводы о формировании иммунитета к COVID-19 у населения столицы, и, соответственно, по результату сниматься ограничения, от которых все мы очень устали.