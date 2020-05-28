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Определены перспективы коронавируса в России 

Lenta.ru 6 часов назад
Определены перспективы коронавируса в России
Фото: РИА Новости
Коронавирус навсегда останется в человеческой популяции, однако новых разрушительных эпидемий в странах, где уже прошли сильные вспышки заболевания, он не вызовет. Перспективы вируса определил в интервью «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев.
Он пояснил, что SARS-CoV-2 не будет серьезной угрозой для России — по крайней мере для Москвы. «Примерно четверть врачей уже переболела или была бессимптомно инфицирована. Какая-то часть людей к вирусу невосприимчива — тоже примерно четверть или треть. Итого восприимчивыми осталась меньшая часть этой уязвимой группы», — сказал врач.
Рассуждая о том, как будет распространяться вирус с наступлением тепла, Лукашев заметил, что он вряд ли будет полностью следовать тенденциям, которые известны для классических коронавирусов.
«Обычно не имеет иммунитета всего несколько процентов населения. Сезонные респираторные инфекции проходят волной, и, когда те, кто не имел иммунитета, переболели, волна останавливается. В данном же случае мы не можем гарантировать, что падение этой волны — конец пандемии», — заявил он.
По его словам, наиболее вероятный сценарий для России — это не полная ликвидация COVID-19, так как это будет стоить неоправданно дорого и в экономическом, и в социальном плане, а снижение заболеваемости и удержание эпидемии на контролируемом уровне. Он добавил, что Россия пошла по среднему пути, когда власти, с одной стороны, стараются контролировать распространение вируса, а с другой, позволяют населению медленно наработать иммунную прослойку.
За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 370 680 человек.
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Коронавирус , газета "Известия"
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