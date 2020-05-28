Найдено вероятное лекарство от легкой формы COVID-19

Препарат от гепатита В потенциально может использоваться для лечения легкой формы коронавируса. Ожидается, что он поможет усилить иммунную систему заболевших, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на находку ученых из Стэнфорда. В ближайшее время планируется провести его клинические испытания.

Лекарство содержит искусственную форму природного белка, который помогает организму контролировать респираторные заболевания, «мобилизуя» иммунитет вокруг участка заражения. Благодаря этому лекарству ученые надеются повысить скорость выздоровления и уменьшить распространяемость вируса.

«Если ограничить распространение вируса, понизится шанс передать его членам семьи зараженного, а это имеет решающее значение для контроля распространения эпидемических заболеваний», — заявил доктор Уиндерт Синг, один из авторов исследования. Он добавил, что даже при легком течении болезни вирус наносит серьезный вред организму и ведет к потере работоспособности.

Рецепторы, чувствительные к содержащемуся в лекарстве белку, располагаются в легких и кишечнике — в органах, наиболее подверженных повреждению от коронавируса, считают ученые из Стэнфорда. Отмечается, что большинство исследований проводится на пациентах в больницах, однако медики намерены помочь заболевшим избегать необходимости госпитализации.