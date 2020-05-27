Пациенты с COVID-19 после выздоровления должны проверить легкие, почки и мозг. Эти органы в разговоре с РИА Новости назвала профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

По ее словам, по поводу легких надо обращаться к пульмонологу, мозга — к невропатологу, а для проверки почек сдать биохимию крови и обратить внимание на скорость клубочковой фильтрации. Биолог отметила, что, согласно имеющимся данным, коронавирус влияет на работу почек, возможны нейровоспаления, головные боли, проблемы с памятью, концентрацией. «С такими проблемами типично никуда не идут, но в теории с этим надо работать», — добавила она.

Ранее Баранова предостерегла россиян от стремления скорее переболеть коронавирусной инфекцией, потому что это может быть опасно для здоровья. Пока не существует вакцины и эффективного лечения, а вирус недостаточно изучен.

По данным на 27 мая, в России зарегистрировано более 370 тысяч фактов заражения. Более 142 тысяч человек поправилось, еще почти четыре тысячи скончалось. Страна находится на третьем месте среди мировых лидеров по числу инфицированных.