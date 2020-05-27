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Названы необходимые для проверки органы после перенесенного COVID-19 

Lenta.ru 4 часа назад
Пациенты с COVID-19 после выздоровления должны проверить легкие, почки и мозг. Эти органы в разговоре с РИА Новости назвала профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
По ее словам, по поводу легких надо обращаться к пульмонологу, мозга — к невропатологу, а для проверки почек сдать биохимию крови и обратить внимание на скорость клубочковой фильтрации. Биолог отметила, что, согласно имеющимся данным, коронавирус влияет на работу почек, возможны нейровоспаления, головные боли, проблемы с памятью, концентрацией. «С такими проблемами типично никуда не идут, но в теории с этим надо работать», — добавила она.
Ранее Баранова предостерегла россиян от стремления скорее переболеть коронавирусной инфекцией, потому что это может быть опасно для здоровья. Пока не существует вакцины и эффективного лечения, а вирус недостаточно изучен.
По данным на 27 мая, в России зарегистрировано более 370 тысяч фактов заражения. Более 142 тысяч человек поправилось, еще почти четыре тысячи скончалось. Страна находится на третьем месте среди мировых лидеров по числу инфицированных.
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Коронавирус , Видео , Джордж Мейсон , РИА Новости
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