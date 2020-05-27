«Настоящая эпидемия только впереди»

Сегодня на канале Ксении Собчак вышло интервью с Александром Леонидовичем Мясниковым — главным врачом клинической больницы Жадкевича и спикером Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. На интервью подняли темы дружбы и нравственности, но в основном собеседники говорили о самом «наболевшем» в нынешнее время — коронавирусе.

Доктор рассказал, какая на самом деле смертность от коронавируса в России и поделился своим мнением о том, как будут развиваться события в дальнейшем.

Следует начать с того, что на интервью с Собчак Мясников согласился только при одном условии — что параллельно происходящее будет фиксировать камера ВГТРК. Ксения призналась, что это первая подобная просьба за ее журналистскую карьеру. На вопрос: «Чего вы опасаетесь?» Мясников ответил следующее:

Будем считать, что мне просто хотелось иметь копию.

Дальше Ксения и ее гость поговорили о дружбе. Как и многих других, ведущую интересовало, что связывает доктора Мясникова и пропагандиста Владимира Соловьева

Во-первых, я согласен почти со всем, что он говорит. У меня очень сходные с ним взгляды и темперамент. Во-вторых, друзей не выбирают и, самое главное, их не сдают. У меня, например, один из самых близких друзей отсидел 20 лет за двойное убийство.

Мясников уточнил, что этот приятель совершил преступление, «отстаивая свою честь и достоинство». Трое молодых людей оскорбили его за внешность — в итоге одного он убил, а двух других не догнал. Но на суде сказал, что повторил бы это еще раз, и в чем-то доктор Мясников это мнение разделяет. На вопрос ведущей: «Можно ли убить за оскорбление?» мужчина ответил следующее:

Я считают, что да. Я его понимаю.

Дальше собеседники перешли к волнующей многих теме — коронавирусу. Ксения Собчак поинтересовалась, считает ли доктор допустимым «ложь во благо» в сфере медицины: возможно ли такое, что врачи преуменьшают статистику смертности от коронавируса, чтобы как-то успокоить жителей? Но за этим последовал весьма неожиданный ответ:

Мне кажется, у нас идет обратная ситуация, — говорит Мясников. — Мы говорим, что у нас 300 тысяч инфицированных, но на самом деле у нас одна треть от них.

Доктор объяснил свои слова тем, что болезнь длится в среднем две недели, а эти гипотетические 300 тысяч больных, отмеченные в статистике, встретились с вирусом на протяжении последних четырех месяцев. В настоящее же время болеют только те, кто заразились две недели назад, а их гораздо меньше.

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Ксения же, судя по всему, придерживается мнения, что статистику все же занижают. В доказательство своих слов ведущая представила показатели заражения по дням из Калужской области.

Как только официальные власти сказали, что «мы выходим на плато», вдруг в один день начинается абсолютно ровная статистика. Так не бывает,

— сказала телеведущая.

Также Собчак поделилась записью знакомого из Фейсбук, который рассказал о смерти своего отца якобы от «хронического заболевания». На самом же деле мужчина умер после того, как заразился COVID-19, но этого в свидетельстве о смерти почему-то не указали. Чтобы дать развернутый ответ на этот вопрос, доктор Мясников даже пригласил патологоанатома из больницы. Все их доводы уместились в одну исчерпывающую фразу — убивает пуля, а не пистолет.

Как вы уже поняли, COVID-19 — это пистолет, а хроническое заболевание, от которого умер человек — пуля. Поэтому именно его и записывают в свидетельство, но при этом врачи утверждают, что информация о заболевании коронавирусом тоже никуда не девается. Более того, в России, по мнению врачей, статистика самая достоверная, потому что всем умершим пациентам с подозрением на COVID проводится вскрытие. И только оно может показать, от чего на самом деле скончался человек.

Мясников также сказал, что настоящая эпидемия только впереди.

Она начнется в Китае и пойдет от свиней. Все это будет переноситься птицами, — говорит врач. — Потери могут считаться миллионами людей уже в первые месяцы. Это будет — через год, через два, через пять — но это будет. Ни один вирусолог не скажет, когда точно.

На вопрос, стоит ли заканчивать карантин 31 мая, доктор ответил следующее:

Принятие решения о карантине и о выходе из карантина не может быть обусловлено только медицинской эпидемиологической обстановкой. В любом случае это взвешивание «за» и «против»: хронические болезни, психическое состояние людей, экономика и так далее, и так далее.

С позиции врача Мясников согласен с решением выйти из карантина, но, по его словам, карантина как такового в России и не было, так как большинство людей продолжали жить привычной жизнью.

Какой же карантин, когда я в пробке стою? Фотографирую и жене во Францию посылаю, потому что она не понимает, как это — у них ни одной машины на сто метров.

Но сейчас ситуация в стране развивается так, как и должна, утверждает доктор:

Не будет вот этого, что была инфекция, а теперь ее нет. Мы теперь всю жизнь будем жить с коронавирусом, никуда он больше не уйдет.

Что касается целесообразности проведения голосования о поправках в конце июня, о котором в последнее время говорят во многих неофициальных источниках, Мясников считает, что его можно проводить при условии внесения некоторых изменений в сам процесс.

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В завершении интервью собеседники сфотографировались и обменялись парой шуточек. Также Мясников признался, что к идее пригласить на встречу второго оператора пришел не сам, а «по совету сверху», но кто именно рекомендовал это сделать, не уточнил.