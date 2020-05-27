Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курильщиков предупредили о риске тяжелого течения коронавируса 

Lenta.ru 4 часа назад
Курильщиков предупредили о риске тяжелого COVID-19
Фото: Depositphotos
Курильщики более склоны к тяжелой форме протекания коронавирусной инфекции, чем остальные. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что легкие курильщиков уже повреждены, и поэтому для них риск тяжелого течения болезни выше. Кроме того, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот.
Роспотребнадзор призывает всех граждан отказаться от курения и обезопасить себя и своих близких, так как вдыхание вторичного табачного дыма также негативно влияет на организм.
По данным Роспотребнадзора, 27 процентов населения Европейского региона страны употребляют табак. Более 35 процентов курящих — мужчины.
Ранее член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова предрекла, что российские курильщики после пандемии коронавируса начнут массово отказываться от пагубной привычки. По ее словам, легкие курильщиков ослаблены, слизистые рыхлые — вирус на них хорошо садится, развивается, и возникает много различных осложнений.
Видео дня. Как не перепутать инфаркт с изжогой
Последние новости
Россия обвалила цены на нефть Россия обвалила цены на нефть Афганистан захотел продлить перемирие с террористами Афганистан захотел продлить перемирие с террористами Бывший глава российского региона оспорил увольнение в Верховном суде Бывший глава российского региона оспорил увольнение в Верховном суде
Комментарии
Коронавирус , Людмила Стебенкова , Мосгордума , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Доказан способ предотвратить заражение COVID-19
Доказан способ предотвратить заражение COVID-19
Почему в СССР пили воду из одного стакана и не…
Почему в СССР пили воду из одного стакана и не…
Объяснено влияние алкоголя на COVID-19
Объяснено влияние алкоголя на COVID-19
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Чем опасны красные глаза
05:57
Чем опасны красные глаза
ЗОЖ Болезни и лекарства
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
08:50
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
Болезни и лекарства Коронавирус
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
06:04
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
ЗОЖ
Как не перепутать инфаркт с изжогой
06:11
Как не перепутать инфаркт с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
05:58
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
ЗОЖ
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
00:43
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение