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Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом по степени тяжести 

ТАСС 7 часов назад
Минздрав изменил порядок госпитализации с COVID-19
Фото: РИА Новости
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией в зависимости от степени тяжести. Это следует из приказа, опубликованного во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Госпитализации в медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции в стационарных условиях, подлежат пациенты с установленным диагнозом "новая коронавирусная инфекция" COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, находящиеся в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", — говорится в документе.
Согласно порядку, если пациента с коронавирусом, который лечится на дому, температура в течение трех дней не опускается ниже 38,5 градусов, его госпитализируют как пациента средней тяжести.
Госпитализации подлежат также все пациенты из группы риска — старше 65 лет, с наличием ряда заболеваний, в том числе с хронической недостаточностью, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом или проживающие с ними лица.
Несовершеннолетние госпитализируются в том случае, если их температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти и более дней; при дыхательной недостаточности; тахикардии; наличии геморрагической сыпи, судорог; тяжелом обезвоживании; онкологических заболеваниях, болезнях с нарушением свертываемости крови, хронических заболеваниях легких; болезнях эндокринной системы.
Кроме того, показанием для госпитализации несовершеннолетних является невозможность изолировать их от людей из группы риска, а также отсутствие условий для лечения на дому.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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