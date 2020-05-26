Стало известно о сильной нагрузке на больницы Петербурга

После майских праздников на больницы и врачей Санкт-Петербурга возникла колоссальная нагрузка, так как стало поступать вдвое больше пациентов с коронавирусом. Это стало известно из слов первого заместителя председателя городского комитета по здравоохранению Андрея Сараны, передает «Интерфакс».

Сарана рассказал, что еще две недели назад средняя госпитализация в сутки в городе составляла 200-300 человек, сейчас стабильно госпитализируются 650-670 человек с пневмонией или с пневмонией и коронавирусом.

Он добавил, что ежедневно домой выписывают около 650 человек — это пациенты с легким течением болезни или те, кто могут находиться дома, а также полностью выздоровевшие. За 10-12 дней обновляется каждый стационар, уточнил Сарана.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с начала эпидемии более 3 тысяч врачей заразились коронавирусом, умерли восемь человек. Большинство случаев связаны с выполнением функциональных обязанностей, рассказал генеральный директор Центра имени Алмазова Евгений Шляхто

По состоянию на 26 мая в Петербурге зафиксировано 14 076 случаев заражения коронавирусом; 3744 человека вылечились, еще 150 скончались. Всего в России выявили 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии зафиксировано 3633 летальных исхода и 118 796 случаев выздоровления.