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Стало известно о колоссальной нагрузке на петербургские больницы после майских 

Lenta.ru 48 минут назад
Стало известно о сильной нагрузке на больницы Петербурга
Фото: «Коммерсантъ»
После майских праздников на больницы и врачей Санкт-Петербурга возникла колоссальная нагрузка, так как стало поступать вдвое больше пациентов с коронавирусом. Это стало известно из слов первого заместителя председателя городского комитета по здравоохранению Андрея Сараны, передает «Интерфакс».
Сарана рассказал, что еще две недели назад средняя госпитализация в сутки в городе составляла 200-300 человек, сейчас стабильно госпитализируются 650-670 человек с пневмонией или с пневмонией и коронавирусом.
Он добавил, что ежедневно домой выписывают около 650 человек — это пациенты с легким течением болезни или те, кто могут находиться дома, а также полностью выздоровевшие. За 10-12 дней обновляется каждый стационар, уточнил Сарана.
Ранее сообщалось, что в Петербурге с начала эпидемии более 3 тысяч врачей заразились коронавирусом, умерли восемь человек. Большинство случаев связаны с выполнением функциональных обязанностей, рассказал генеральный директор Центра имени Алмазова Евгений Шляхто.
По состоянию на 26 мая в Петербурге зафиксировано 14 076 случаев заражения коронавирусом; 3744 человека вылечились, еще 150 скончались. Всего в России выявили 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии зафиксировано 3633 летальных исхода и 118 796 случаев выздоровления.
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Коронавирус , Евгений Шляхто , Интерфакс
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