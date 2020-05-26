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Кошка попала в карантин в России после обнаружения у нее коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
Кошка попала в карантин после обнаружения COVID-19
Фото: РИА Новости
В России у пятилетней кошки обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2. Животное помещено на карантин, пишет РИА Новости. О симптомах заболевания не сообщается.
Ранее журнал Nature рассказывал об эксперименте, поставленном в Харбинском ветеринарном исследовательском институте в Китае, во время которого новой коронавирусной инфекцией пытались заразить кошек, собак, кур, свиней и уток. Ученые добились успеха только с кошками и зафиксировали передачу инфекции от одной кошки другой. В то же время они не смогли получить прямых доказательств, что кошки способны заразить людей.
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что подтвержденных данных о возможности заражения COVID‑19 от собак, кошек или других домашних животных нет. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. Чтобы избежать заражения, рекомендуется держаться на расстоянии более метра от инфицированных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
В феврале сообщалось, что в китайском городе Ухань добровольцы занимались спасением домашних животных, которые остались без хозяев из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Волонтерам приходится с риском для жизни проникать в запертые квартиры и вызволять брошенных кошек и собак.
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Коронавирус , ВОЗ , РИА Новости
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