Кошка попала в карантин после обнаружения COVID-19

В России у пятилетней кошки обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2. Животное помещено на карантин, пишет РИА Новости. О симптомах заболевания не сообщается.

Ранее журнал Nature рассказывал об эксперименте, поставленном в Харбинском ветеринарном исследовательском институте в Китае, во время которого новой коронавирусной инфекцией пытались заразить кошек, собак, кур, свиней и уток. Ученые добились успеха только с кошками и зафиксировали передачу инфекции от одной кошки другой. В то же время они не смогли получить прямых доказательств, что кошки способны заразить людей.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что подтвержденных данных о возможности заражения COVID‑19 от собак, кошек или других домашних животных нет. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. Чтобы избежать заражения, рекомендуется держаться на расстоянии более метра от инфицированных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

В феврале сообщалось, что в китайском городе Ухань добровольцы занимались спасением домашних животных, которые остались без хозяев из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Волонтерам приходится с риском для жизни проникать в запертые квартиры и вызволять брошенных кошек и собак.