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Офтальмолог рассказала, как коронавирус отражается на зрении 

Газета.Ru и ещё 4 49 минут назад
Врач рассказала, как COVID-19 влияет на зрение
Фото: Газета.Ru
Офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о последствиях коронавируса для зрения, пишет РИА "Новости".
Шилова заявила, что из-за коронавируса могут поражаться сетчатка, сосудистая оболочка и зрительный нерв. Также негативное влияние оказывают препараты против коронавируса, например гидроксихлорин.
"Он вызывал такое состояние как изменения в центре сетчатки, то есть нарушал остроту зрения, аккомодацию (способность видеть на разные расстояния), могли появляться светобоязнь, при длительном применении — ретинопатия",
— сказала врач.
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Коронавирус , Госдума , РИА Новости
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