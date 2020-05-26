Врач рассказала, как COVID-19 влияет на зрение

Офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о последствиях коронавируса для зрения, пишет РИА "Новости".
Шилова заявила, что из-за коронавируса могут поражаться сетчатка, сосудистая оболочка и зрительный нерв. Также негативное влияние оказывают препараты против коронавируса, например гидроксихлорин.
"Он вызывал такое состояние как изменения в центре сетчатки, то есть нарушал остроту зрения, аккомодацию (способность видеть на разные расстояния), могли появляться светобоязнь, при длительном применении — ретинопатия",
— сказала врач.