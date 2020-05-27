Как по-новому считают в РФ статистику по COVID-19

Новая методика Минздрава России по подсчету статистики заражений коронавирусом была основана на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эти рекомендации прописаны в Международной классификации болезней (МКБ-10), разъясняется на сайте ведомства.

В них учли международные методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти. Такое решение было принято после тщательного изучения течения COVID-19 и его влияния на организм, что позволит получить наиболее объективные и детализированные данные о коронавирусе.

Реализация принципов поможет усовершенствовать учет случаев смерти от COVID-19 в качестве основной причины либо в составе других причин, которые могли осложнить течение основного заболевания, сказано в сообщении ведомства.

Ранее Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу. Так, пациенты с подтвержденным коронавирусом, у которых нет жалоб, не подлежат учету в статистике заболеваемости.