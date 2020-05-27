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Объяснены принципы подсчета статистики по коронавирусу ВОЗ в России 

Lenta.ru и ещё 22 1 час назад
Как по-новому считают в РФ статистику по COVID-19
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Новая методика Минздрава России по подсчету статистики заражений коронавирусом была основана на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эти рекомендации прописаны в Международной классификации болезней (МКБ-10), разъясняется на сайте ведомства.
В них учли международные методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти. Такое решение было принято после тщательного изучения течения COVID-19 и его влияния на организм, что позволит получить наиболее объективные и детализированные данные о коронавирусе.
Реализация принципов поможет усовершенствовать учет случаев смерти от COVID-19 в качестве основной причины либо в составе других причин, которые могли осложнить течение основного заболевания, сказано в сообщении ведомства.
Ранее Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу. Так, пациенты с подтвержденным коронавирусом, у которых нет жалоб, не подлежат учету в статистике заболеваемости.
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Коронавирус , Новости , Минздрав РФ , ВОЗ
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