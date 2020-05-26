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Назван способ спасти легкие пациентов с COVID-19 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Шведские врачи предложили новый способ устранять повреждения легких при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом пишет издание "Известия".
Специалисты предложили использовать стволовые клетки, так как они могут нейтрализовать острую реакцию иммунной системы и последующее развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), при котором кислород перестает поступать в кровь из легких.
Ученые считают, что мезенхимальные стромальные клетки можно применять при ОРДС, поскольку они могут регулировать работу иммунной системы.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Роспотребнадзоре раскрыли влияние алкоголя при COVID-19.
Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор , газета "Известия"
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