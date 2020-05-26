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Врач-реаниматолог Евгений Пинелис подвел промежуточный итог и сравнил эффективность различных препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции. Своими мыслями он поделился на своей странице Facebook.

Результаты пока не очень утешительны. Так, популярные препараты хинина, по последним данным, оказались не так эффективны.

"В больнице эти препараты не работают совсем, а только дают побочные эффекты. Даже, если пациент поступает в больницу в самом начале болезни и с минимальными симптомами", — поделился опытом врач.

Эти препараты также используются и при лечении амбулаторных больных, но такое исследование, по словам специалиста появится не скоро.

Также не оправдал надежд и ремдесивир.

"С результатами чуда не случилось. Да, помогает, если начать до развития дыхательной недостаточности или в самом ее начале. На высокопоточном кислороде и неинвазивной вентиляции — что уже довольно запущенная ситуация — разницы нет никакой, а в реанимации вообще идет тренд к ухудшению у пациентов на препарате. Увы, наши личные чудесные исцеления с ремдесивиром были не из-за, а вопреки", — объяснил врач.

Тем не менее Евгений Пинелис нашел и позитивные моменты: