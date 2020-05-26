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Раскрыта правда о смертоносности мутаций COVID-19 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании высказались об опасности выявленных мутаций коронавируса. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов bioRxiv.
Специалисты пришли к выводу, что выявленные на сегодняшний день мутации коронавируса не усиливают распространение инфекции и не являются более смертоносными по сравнению с предыдущими.
Такие выводы были получены на основании анализа вирусных геномов, выделенных у 15 тысяч пациентов. Ученые заметили, что некоторые мутации вируса остаются нейтральными, а другие и вовсе приносят вред самому вирусу.
Ранее "Рамблер" писал о том, как в Роспотребнадзоре раскрыли влияние алкоголя при COVID-19.
Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
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