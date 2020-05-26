Раскрыта правда о смертоносности мутаций COVID-19 

Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании высказались об опасности выявленных мутаций коронавируса. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов bioRxiv.

Специалисты пришли к выводу, что выявленные на сегодняшний день мутации коронавируса не усиливают распространение инфекции и не являются более смертоносными по сравнению с предыдущими.

Такие выводы были получены на основании анализа вирусных геномов, выделенных у 15 тысяч пациентов. Ученые заметили, что некоторые мутации вируса остаются нейтральными, а другие и вовсе приносят вред самому вирусу.