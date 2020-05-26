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Раскрыта правда о смертоносности коронавирусов-мутантов 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта правда о смертоносности мутаций COVID-19
Фото: NIAID-RML
Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании выяснили, что ни одна из выявленных до сих пор мутаций в SARS-CoV-2 не усиливает ни передачу инфекции, ни ее смертоносность. Статья исследователей, раскрывающая правду о мнимой опасности коронавирусов-мутантов, опубликована в репозитории препринтов bioRxiv.
Молекулярные биологи проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тысяч пациентов. Всего было определено 6822 мутации, при этом 273 мутации возникали неоднократно. Ученые выявили 31 мутацию, каждая из которых возникла, как минимум, десять раз во время пандемии в разных линиях вирусов. Исследователи смоделировали эволюционное дерево и посмотрели, становится ли определенная мутации все более частой в данной ветви дерева, то есть дает ли она преимущество SARS-CoV-2 к размножению, улучшая его способность к распространению и заражению.
Исследователи не нашли никаких доказательств того, что какие-либо из распространенных мутаций делают вирус более опасным. Вместо этого они обнаружили, что некоторые из мутаций нейтральны (не оказывают никакого эффекта), а большинство изменений в геноме являются вредными для самого вируса.
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