Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач предрек негативные последствия жесткого карантина 

Lenta.ru 3 часа назад
Комаровский предрек негативные последствия карантина
Фото: РИА Новости
Телеведущий и детский врач Евгений Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры. В новом видео, опубликованном на его YouTube-канале, он заявил, что чем дольше они продлятся, тем дольше будет вырабатываться популяционный иммунитет.
«Чем интенсивнее мы будем закручивать гайки, ограничивать общение, полеты, закрывать все, тем больше будет выработка коллективного иммунитета. Он все равно выработается рано или поздно. Рано или поздно 60-70 процентов народу будет иммунитет иметь, и тогда передача остановится», — предрек Комаровский.
Врач добавил, что из-за жестких карантинных мер в связи с коронавирусом во многих странах перестали делать плановые хирургические операции и плановую вакцинацию детей.
«Нам еще это может аукнуться вспышками, и тогда мы посмотрим, как наши инфекционные больницы будут справляться с ковидом, плюс коклюш, плюс дифтерия, плюс корь», — резюмировал доктор.
Ранее Комаровский объяснил, чем может быть неполезно постоянное ношение медицинской маски. По его словам, оно будет затруднять терморегуляцию и приводить к тому, что люди будут испытывать дискомфорт, интенсивно потеть и, как следствие, постоянно поправлять маску руками.
Ранее 25 мая сообщалось, что 23 региона России готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором — начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.
Видео дня. Как нормализовать работу почек
Последние новости
ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны Собянин объявил о новом смягчении ограничений в Москве Собянин объявил о новом смягчении ограничений в Москве Байден покинул подвал, помолчал и возобновил борьбу за президентство Байден покинул подвал, помолчал и возобновил борьбу за президентство
Комментарии 1
Коронавирус , Евгений Комаровский , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доказан способ предотвратить заражение COVID-19
Доказан способ предотвратить заражение COVID-19
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Почему в СССР пили воду из одного стакана и не…
Почему в СССР пили воду из одного стакана и не…
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Объяснено влияние алкоголя на COVID-19
Объяснено влияние алкоголя на COVID-19
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как не перепутать инфаркт с изжогой
06:11
Как не перепутать инфаркт с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
05:58
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
ЗОЖ
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
00:43
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
08:50
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
«Не горло, а шматок мяса»: переболевшие о COVID-19
01:03
«Не горло, а шматок мяса»: переболевшие о COVID-19
Коронавирус
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
05:49
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение