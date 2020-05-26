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Врач назвал отличия COVID-19 от свиного гриппа 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Врач назвал отличия COVID-19 от свиного гриппа
Фото: РИА Новости
При заболевании коронавирусом человек может заражать других в течение 14 дней в отличии от болеющего свиным гриппом, рассказал врач-терапевт, завотделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын.
Среди отличий, по его словам, инкубационный период заболевания.
"В сравнении со свиным гриппом у нее (коронавирусной инфекции) более длительный инкубационный период — от 6 до 14 дней. Тогда как у свиного гриппа этот инкубационный период составлял от 2 до 4 дней",
— сказал он в комментарии, опубликованном в соцсетях управделами.
Кроме того, как отметил Наговицын, при коронавирусной инфекции человек может заразить большее количество людей.
"Заразным человек становится при свином гриппе за сутки до появления клинических симптомов. При коронавирусе он весь инкубационный период (до 14 дней) может выделять вирусы во внешнюю среду. У этого вируса есть способность очень долго сохраняться в живом состоянии во внешней среде",
— отметил врач.
"В чем сложность этого заболевания? Мы его не знаем. Только сейчас появляются средства диагностики, разрабатываются средства лечения",
— добавил он.
Наговицын отметил, что на контроль распространения большое влияние оказывают дисциплинированность и информированность населения, а самоизоляция направлена не на победу над инфекцией, а на предотвращение массовой вспышки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Новости
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