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Назван способ выявить бессимптомных носителей коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Назван способ выявить бессимптомных с COVID-19
Фото: Lenta.ru
Выявить бессимптомных носителей коронавируса можно исключительно с помощью анализов. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко.
Он пояснил, что наличие коронавирусной инфекции подтверждается присутствием в организме соответствующих антител. Внешне без каких-либо симптомов определить зараженного нельзя, уточнил он.
Ранее 25 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас людям необходимо привыкнуть жить в условиях «новой нормальности» из-за коронавируса. «Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом», — добавила она.
По данным на 25 мая в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798. За все время было проведено почти 9 миллионов тестов.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор , ТК "Звезда"
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