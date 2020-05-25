Назван способ выявить бессимптомных с COVID-19

Выявить бессимптомных носителей коронавируса можно исключительно с помощью анализов. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко.

Он пояснил, что наличие коронавирусной инфекции подтверждается присутствием в организме соответствующих антител. Внешне без каких-либо симптомов определить зараженного нельзя, уточнил он.

Ранее 25 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас людям необходимо привыкнуть жить в условиях «новой нормальности» из-за коронавируса. «Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом», — добавила она.

По данным на 25 мая в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798. За все время было проведено почти 9 миллионов тестов.