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Вирусолог прокомментировал первое в России заражение кошки коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 10 4 часа назад
Врач объяснил первое заражение кошки COVID-19
Фото: Globallookpress.com
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал первый в России случай заражения домашней кошки коронавирусом.
Альтштейн утверждает, что пятилетний питомец, проживающий в Москве, не представляет опасности для людей. Он подчеркнул, что основным распространителем COVID-19 был и остается человек. По его мнению, питомец, вероятнее всего, заразился от своего владельца. Вирусолог назвал кошек «очень второстепенными переносчиками».
О случае заражения московской кошки вирусом SARS-CoV-2 объявила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE). Специалисты проанализировали взятые из горла и носа мазки кошки и выявили в них возбудитель COVID-19. Питомца уже поместили в карантин. Были ли заражены его хозяева, не уточняется.
В начале апреля власти Гонконга объявили, что у кошки пациента, болеющего COVID-19, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Новой коронавирусной инфекцией также были заражены кошки из китайского Уханя, где в декабре 2019 года были зафиксированы первые случаи COVID-19. 23 апреля стало известно, что новый коронавирус нашли у четырех тигров и трех львов в зоопарке Бронкса в американском городе Нью-Йорк. 8 мая сообщалось о первом коте с новой коронавирусной инфекцией, найденном в Испании.
В феврале сообщалось, что в Ухане добровольцы занимались спасением домашних животных, которые остались без хозяев из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Волонтерам приходится с риском для жизни проникать в запертые квартиры и вызволять брошенных кошек и собак.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.
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Коронавирус , ВОЗ , Радиостанция "Говорит Москва"
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