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Российский вирусолог сравнил коронавирус с герпесом 

Lenta.ru 38 минут назад
Российский вирусолог сравнил коронавирус с герпесом
Фото: Lenta.ru
Заместитель директора НИИ имени Мечникова, бывший главный санитарный врач Москвы, вирусолог Николай Филатов сравнил коронавирус с вирусом герпеса. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Если мы сейчас всех начнем обследовать на вирус герпеса, то скажем, что это катастрофа, пандемия! У каждого второго будет этот вирус. И чего?»
— заявил вирусолог.
Филатов подчеркнул, что коронавирус диагностируют всего у трех процентов обследуемых пациентов, среди которых клинические проявления есть только у 45 процентов.
«У них нет заболевания! (…) Возьмите другой какой-нибудь возбудитель и обследуйте людей на него — вы его найдете»,
— подчеркнул вирусолог.
Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов, что коронавирус, как и вирусы гриппа и герпеса, может приводить к отмиранию целых участков головного мозга. По словам вирусолога, коронавирус сильно ослабляет защиту человеческого организма. В частности, вирус способен подавлять иммунную систему, поэтому болезнь может наслаиваться как дополнительная.
По последним данным, в России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 25 мая, за последние сутки зафиксировано 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. За весь период эпидемии в стране 118 798 человек выздоровели, еще 3633 скончались.
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Коронавирус , Николай Филатов , Дмитрий Смирнов , РАН
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