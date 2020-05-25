Российский вирусолог сравнил коронавирус с герпесом 

Заместитель директора НИИ имени Мечникова, бывший главный санитарный врач Москвы, вирусолог Николай Филатов сравнил коронавирус с вирусом герпеса. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов

«Если мы сейчас всех начнем обследовать на вирус герпеса, то скажем, что это катастрофа, пандемия! У каждого второго будет этот вирус. И чего?»

— заявил вирусолог.

Филатов подчеркнул, что коронавирус диагностируют всего у трех процентов обследуемых пациентов, среди которых клинические проявления есть только у 45 процентов.

«У них нет заболевания! (…) Возьмите другой какой-нибудь возбудитель и обследуйте людей на него — вы его найдете»,

— подчеркнул вирусолог.

Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов, что коронавирус, как и вирусы гриппа и герпеса, может приводить к отмиранию целых участков головного мозга. По словам вирусолога, коронавирус сильно ослабляет защиту человеческого организма. В частности, вирус способен подавлять иммунную систему, поэтому болезнь может наслаиваться как дополнительная.

По последним данным, в России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 25 мая, за последние сутки зафиксировано 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. За весь период эпидемии в стране 118 798 человек выздоровели, еще 3633 скончались.