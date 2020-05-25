Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Популярный препарат увеличил смертность от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Противомалярийное средство гидроксихлорохин увеличивает смертность больных коронавирусом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.
Американские медики рассказали об анализе историй болезни 96 032 госпитализированных с COVID-19 пациентов, 14 888 из которых получали популярные противомалярийные препараты во время лечения. Больные были разделены на четыре группы, в каждой из которой пациентам прописывали гидроксихлорохин, хлорохин или их аналоги в сочетании с антибиотиками или без них. В результате выяснилось, что противомалярийные лекарства не только не показали эффективность, но и увеличили смертность.
10 698 человек или 11,1 процента из общего числа пациентов скончались в больнице. Оказалось, что в принимавших гидроксихлорохин и его аналоги группах смертность составила от 16 до 23,8 процента, тогда как в контрольной группе ее показатель остался на уровне 9,3 процента. Большая часть летальных случаев была вызвана обострением сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты заявили, что проведенное исследование достаточно репрезентативно, чтобы говорить об опасности использования противомалярийных препаратов при лечении COVID-19. Ученые подчеркнули, что проанализированные о больных коронавирусом данные были получены из 671 клиники, расположенной в Северной Америке, Южной Америки, Европе, Азии, Африке и Австралии.
В мае китайские ученые заявили, что препарат гидроксихлорохин не только не эффективен против коронавируса, но и может нанести серьезный вред организму. Лечение COVID-19 противомалярийным препаратом может незначительно приблизить выздоровление и снизить симптомы, однако грозит появлением побочных эффектов.
Последние новости
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии Собянин снял еще одно ограничение в Москве Собянин снял еще одно ограничение в Москве
Комментарии 1
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что такое синдром саванта и почему его не лечат
Что такое синдром саванта и почему его не лечат
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19
Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19
«Кому положено умереть — помрут»: Мясников объяснился
«Кому положено умереть — помрут»: Мясников объяснился
Какие напитки спасут иммунитет во время пандемии
Какие напитки спасут иммунитет во время пандемии
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
05:58
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
ЗОЖ
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
00:43
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
08:50
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
05:49
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
ЗОЖ
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
05:47
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
00:59
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение