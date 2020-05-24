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Российский иммунолог оценил влияние грядущей жары на коронавирус 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Иммунолог оценил влияние жары на коронавирус
Фото: Lenta.ru
С наступлением жары коронавирус продолжит распространяться и дальше, но люди будут реже заражаться и станут переносить болезнь легче благодаря сезонному иммунитету. Об этом заявил руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин имени Мечникова Михаил Костинов в эфире телеканала «Дождь».
«То, что тепло будет и будет дальше — это не нравится вирусу. И особенно [ему не нравится] иммунная система у нас, у людей. У россиян она [устроена] по-другому. Не сравнить [с иммунитетом жителей] Америки, Южной Америки — у них климат всегда одинаков — теплый», — констатировал иммунолог, комментируя особенности иммунитета россиян, полученные от природы и метеоусловий.
Кроме того, Костинов добавил, что «вирус не любит УФ-лучей».
Ранее синоптики сообщили, что в июне и июле в столичном регионе ожидается экстремальная жара. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций пообещали москвичам, что температура летом днем может подниматься до плюс 30 градусов. На южных рубежах страны ожидается свыше 35 градусов тепла.
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Коронавирус , Другое , ВНИИ Сигнал
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