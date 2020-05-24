Иммунолог оценил влияние жары на коронавирус

С наступлением жары коронавирус продолжит распространяться и дальше, но люди будут реже заражаться и станут переносить болезнь легче благодаря сезонному иммунитету. Об этом заявил руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин имени Мечникова Михаил Костинов в эфире телеканала «Дождь».

«То, что тепло будет и будет дальше — это не нравится вирусу. И особенно [ему не нравится] иммунная система у нас, у людей. У россиян она [устроена] по-другому. Не сравнить [с иммунитетом жителей] Америки, Южной Америки — у них климат всегда одинаков — теплый», — констатировал иммунолог, комментируя особенности иммунитета россиян, полученные от природы и метеоусловий.

Кроме того, Костинов добавил, что «вирус не любит УФ-лучей».