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Мясников рассказал, сколько людей на самом деле болеют COVID-19 в России 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Мясников назвал реальное число болеющих COVID-19
Фото: Вечерняя Москва
Учет в ежедневной статистике пациентов, уже переболевших коронавирусом, является ошибкой. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам сотрудника оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, он сам ежедневно дает данные. Сейчас в России гораздо меньше зараженных, так как требуется учитывать срок течения болезни.
— Я сам ежедневно озвучиваю цифры — «всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных». Но это не так! Болезнь протекает обычно 7-14 дней. Значит инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели (остальные уже благополучно перенесли инфекцию и приобрели иммунитет. За исключением тяжелых реанимационных больных, мы об этом говорили ранее),
— написал врач в своем Telegram-канале.
По его словам, за последние две недели в стране на самом деле было зафиксировано 130 случаев коронавируса.
Кроме того, врач подчеркнул, что половина зарегистрированных пациентов не имеет симптомов заболевания. Таким образом, инфицированных с признаками COVID-19 в стране сейчас около 70 тысяч. Врач выразил уверенность в том, что все заболевшие уже имеют иммунитет к коронавирусу.
Таким образом, правильным способом подсчета данных, по словам Мясникова, является учет только тех, кто заразился за последние две недели.
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Коронавирус , Александр Мясников
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