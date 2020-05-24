Названа дата появления препарата от коронавируса в РФ

Первый препарат для лечения коронавируса появится на российском рынке в июне, заявил в интервью «Комсомольской правде» главный уролог Министерства здравоохранения , академик Дмитрий Пушкарь.

Это будет лекарство «Фавипиравир», которое ранее применялось при лечении лихорадки Эбола. В России его будут выпускать под торговым наименованием «Арепливир». По словам врача, с этим препаратом лечение от коронавирусной инфекции будет занимать не более недели.

В апреле сообщалось, что в 17 российских больницах на пациентах с COVID-19 начнутся клинические испытания японского препарата против новых штаммов гриппа «Фавипиравир» (также известен как «Авиган»), который успешно использовался в борьбе с лихорадкой Эбола, но не продавался на рынке из-за негативных эффектов на беременных.