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Стала известна дата появления первого препарата от коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Названа дата появления препарата от коронавируса в РФ
Фото: Lenta.ru
Первый препарат для лечения коронавируса появится на российском рынке в июне, заявил в интервью «Комсомольской правде» главный уролог Министерства здравоохранения, академик Дмитрий Пушкарь.
Это будет лекарство «Фавипиравир», которое ранее применялось при лечении лихорадки Эбола. В России его будут выпускать под торговым наименованием «Арепливир». По словам врача, с этим препаратом лечение от коронавирусной инфекции будет занимать не более недели.
В апреле сообщалось, что в 17 российских больницах на пациентах с COVID-19 начнутся клинические испытания японского препарата против новых штаммов гриппа «Фавипиравир» (также известен как «Авиган»), который успешно использовался в борьбе с лихорадкой Эбола, но не продавался на рынке из-за негативных эффектов на беременных.
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Коронавирус , Минздрав РФ , Комсомольская правда
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