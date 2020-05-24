Когда будет готова вакцина от коронавируса 

С января 2020 года Китай, Россия, США и многие другие страны активно ведут поиски вакцины от коронавируса. «Газета.Ru» собрала данные и выяснила, кто и когда готов предоставить ее людям.

Китай

Китайские специалисты заявили о работе над вакциной еще в феврале, однако ее клинические испытания должны были начаться не ранее конца апреля. До этого времени образцы предстояло проверить на животных.

К середине апреля в Китае велись испытания трех перспективных вакцин — двух на основе инактивированного вируса и одной генно-инженерной на основе аденовирусного вектора.

А в середине мая добровольцы проверили на себе всего пять вакцин — две новые также были на основе инактивированного вируса. Вторую фазу клинических испытаний в Китае планируют завершить к июлю, а считать вакцину готовой для применения — к концу 2020 года.

Россия

В России сообщения о разработке вакцины от коронавируса появились в начале марта, к ее созданию приступил Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

Завершение работы ожидается во второй половине 2020 года, а появление вакцины в аптеках в качестве зарегистрированного препарата — в 2021 году.

Вирусологи из МГУ допустили, что вакцину удастся разработать уже к середине июня — им удалось получить из вируса табачной мозаики идеальные сферические частицы, к которым можно прикрепить любые белки, в том числе поверхностные шипы коронавируса. Частицы оказываются похожи на сам патоген, но при этом защищают от него. Эта находка и стала основой для разработок.

Созданием вакцины занялись и в компании BIOCAD. Разработка ведется на фундаменте предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин, поскольку именно в этой области у BIOCAD имеется существенный опыт. Среди проектов — живая вирусная векторная вакцина на основе аттенуированной основы вируса гриппа и инкапсулированная в липосомы мРНК.

«В случае применения протокола ВОЗ возможно исключить клинические исследования II-III фаз. Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину»,

— заключила она в конце марта.

Первые результаты испытаний, впрочем, агентство планирует получить уже в июне.

Над вакциной работают и в других российских исследовательских центрах. Так, вице-президент РАН академик Владимир Чехонин сообщил, что в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова разрабатывается «современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса».

Также он отметил работы, ведущиеся в Институте общей генетики имени Вавилова.

«Разрабатываемая там вакцина несет на своей поверхности три белка коронавируса, что поможет создать также поливалентную вакцину», — добавил Чехонин.

Российский государственный центр «Вектор» рассчитывает приступить к тестированию вакцины на людях уже в июне. Специалистам удалось разработать 26 прототипов вакцин и исследовать наиболее удачные из них на животных.

Среди проектов «Вектора» — пептидная вакцина, созданная на платформе, использовавшейся ранее для создания вакцины против вируса Эбола, субъединичная вакцина, живая векторная вакцина на основе вируса кори, рекомбинантная интраназальная вакцина на основе вируса гриппа А, векторная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита и мРНК-вакцина.

Разработки ФМБА, BIOCAD, «Вектора» и МГУ ВОЗ внесла в список потенциальных вакцин, способных остановить пандемию COVID-19.

Всего по состоянию на 20 мая в России специалисты разрабатывают 47 вакцин от коронавирусной инфекции на 14 платформах.

«Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», — отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

22 мая стало известно, что ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи испытали разработанную ими генно-инженерную вакцину от коронавируса на себе.

«Все живы, здоровы и радуются», — рассказал директор центра Александр Гинцбург . Он отметил, что разработчики не столько испытывают вакцину на себе, сколько защищают себя для работы над препаратом в условиях пандемии коронавируса.

Эффективность такого эксперимента вызвала сомнения у специалистов.

«Испытания на животных еще не проведены, а сотрудники уже привились и верят в то, что защитились вакцинацией,

— отметил вице-президент Общества специалистов доказательной медицины профессор Василий Власов . — Поскольку институт им Гамалеи опять и опять показывает себя как предприятие, ориентированное на пропихивание своего продукта всеми средствами, вплоть до незаконных, возникает вопрос: смогут ли они удержаться от фальсификации формального испытания их вакцины?».

США

В США одним из пионеров разработки вакцины стал Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) совместно с биотехнологической компанией Moderna, располагающейся в Кембридже, штат Массачусетс.

Вакцина под названием мРНК-1273 была создана с использованием генетической платформы мРНК (мессенджер РНК), которая направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка. Этот белок, как полагают специалисты, вызовет сильный иммунный ответ. Вакцина была успешно протестирована на животных, а в середине апреля первую дозу получила 44-летняя американка Дженнифер Халлер. За ней последовали еще 44 добровольца.

В институте отметили, что даже если испытания на людях пройдут успешно, выхода вакцины на рынок не стоит ожидать раньше, чем через 18 месяцев.

18 мая компания Moderna отчиталась об успехах. Специалистам удалось добиться выработки антител у испытуемых.

Их концентрация зависела от дозировки вакцины — чем она была выше, тем больше антител наблюдалось. К более масштабным тестам компания планирует приступить уже к июлю.

В начале апреля специалисты Питтсбургского университета успешно испытали вакцину от коронавируса на мышах. Они использовали традиционный подход к созданию вакцин и взяли за основу фрагменты вирусных белков — так делаются, например, вакцины от гриппа. Исследователям удалось добиться у мышей выработки антител к коронавирусу, но об испытаниях на людях пока не сообщалось.

Кроме того, в мае на животных протестировала вакцину INO-4800 биотехнологическая компания Inovio. Исследователям удалось добиться у морских свинок выработки антител и Т-лимфоцитов.

Президент США Донадьд Трамп рассчитывает, что в США вакцина будет готова уже к концу года.

И другие

В начале марта созданием вакцины занялась и Япония. Исследователи работают с ДНК-плазмидом HGF, внехромосомным самовоспроизводящимся генетическим элементом. По их словам, это позволит создать вакцину быстрее, чем при работе с вирусным белком.

Италия в середине марта приступила к испытаниям вакцины, полученной из фрагмента генетического материала вируса, на животных. Это были первые испытания вакцины в Европе.

В конце апреля об испытаниях на людях сообщила Германия — вакцину получат 200 добровольцев.

В Великобритании с конца апреля на людях ведутся испытания вакцины от специалистов Оксфордского университета. В июне к тестированию вакцины на добровольцах приступят также исследователи из Имперского колледжа Лондона.

Также в мае контракт на обеспечение Великобритании вакциной подписала местная компания AstraZeneca. Вакцина, правда, еще не готова — она прошла испытания на животных и сейчас тестируется на людях.

Но компания настроена решительно и обещает 30 млн доз вакцины уже к сентябрю.

В середине мая о начале испытаний потенциальной вакцины сообщила Канада.

А чуть позже Израиль отчитался об успешных тестах на мышах и готовности к экспериментам на других животных, а затем и на человеке.

Так когда же?

Сроки появления вакцины оценил Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ в бюллетене об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.

«По наилучшим оценкам, исходящим от фармацевтической индустрии, наиболее вероятно получение удовлетворительной вакцины в конце 2021 года. Это означает, что фарминдустрия не возлагает больших надежд на ускоренные испытания первых продуктов, идущих сейчас. Соответственно, мир может быть обеспечен вакциной, если она будет создана, только в 2022 году. Это означает, что прежняя ситуация сохранится на годы: защита граждан основывается не на лекарствах и вакцинах, а на применении эпидемиологически обоснованных методов защиты», — отмечается в бюллетене.

По заявлениям ВОЗ, ждать вакцину следует не раньше, чем через год.

Экспериментальные вакцины, которые будут использоваться для защиты наиболее уязвимых к инфекции групп населения, могут быть готовы уже к осени.

Минздрав настроен более оптимистично и прогнозирует введение вакцины в обиход уже в конце июля.

Ученые заверяют: коронавирус практически не мутирует, поэтому те вакцины, которые сейчас дают хорошие результаты при испытаниях на людях, не потеряют со временем своей актуальности и после регистрации их можно будет применять широко.