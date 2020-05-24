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Вирусолог назвала опасные для больных COVID препараты 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Названы опасные для больных COVID-19 препараты
Фото: Вечерняя Москва
Согласно распоряжению Департамента здравоохранения Москвы, жители российской столицы с легкой формой COVID-19 могут лечиться в домашних условиях. Но далеко не всегда заболевшие следуют рекомендациям врачей и используют неэффективные, а порой опасные для здоровья, препараты. «Вечерняя Москва» выяснила у врачей, какие медикаменты лучше не применять при коронавирусной инфекции, чтобы не допустить осложнений.
По словам врача-вирусолога Надежды Жолобак, главной ошибкой многих заболевших является лечение теми средствами, которые они привыкли применять при других простудных заболеваниях.
— И это в первую очередь так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, виклофенак и напроксен. Почему? Опыт французских и итальянских исследователей свидетельствует о том, что эти препараты не только не помогают, а делают организм еще более восприимчивым к вирусу. Поэтому никаких аспиринов,
— пояснила специалист.
Указанные средства, как заметила врач, создают благотворную среду для инфекции, она легче проникает в легкие, что в дальнейшем приводит к воспалительному процессу, пневмонии и поражению альвеол.
Единственное возможное жаропонижающее средство, которое можно использовать при вирусе, по словам Жолобак, — парацетамол. Так, во всяком случае, утверждают западные медики.
— На самом деле лучше отказаться и от него. Потому что, какие бы сейчас не совершались открытия в области лечения коронавирусной инфекции, действие в том числе парацетамола не изучено до конца, и последствия могут быть непредсказуемыми, — заметила медик. — Вывод один: у вас высокая температура — обращайтесь в срочном порядке к врачу и не занимайтесь самолечением.
Более того, не рекомендуется использование болеутоляющих средств и любых анальгетиков, поскольку они могут вызвать осложнение дыхания и различные патологии. Жолобак подчеркнула, что прописывать лекарственные средства и назначать лечение может только врач.
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