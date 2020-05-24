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У заразившихся COVID-19 обнаружили странные симптомы 

Александра Нечаева 3 часа назад
У заразившихся COVID-19 обнаружили новые симптомы
Фото: Depositphotos
Странный воспалительный синдром обнаружили врачи у поступивших в больницы США шести молодых людей, у которых был выявлен коронавирус, сообщает The Sun.
Как полагают специалисты, загадочные симптомы, напоминающие симптомы известного заболевания синдрома Кавасаки, могут быть связаны с заражением коронавирусной инфекцией.
Напомним, что синдром Кавасаки — это болезнь, которую впервые описал в 1967 году японский врач Томисаку Кавасаки (по имени специалиста и было названо редкое заболевание). Заболевание характеризуется воспалением кровеносных сосудов, отеком миндалин, сыпью и пересыханием губ. Чаще всего болезнь встречается у детей в возрасте до пяти лет, но есть и исключения.
Ранее в США и Европе десятки детей были поражены этим редким воспалительным заболеванием, которое специалисты связывают с коронавирусом.
Напомним, что ранее "Рамблер" рассказывал то том, что названа реальная главная мишень коронавирусной инфекции в организме.
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Коронавирус
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