У заразившихся COVID-19 обнаружили новые симптомы

Странный воспалительный синдром обнаружили врачи у поступивших в больницы США шести молодых людей, у которых был выявлен коронавирус, сообщает The Sun.

Как полагают специалисты, загадочные симптомы, напоминающие симптомы известного заболевания синдрома Кавасаки, могут быть связаны с заражением коронавирусной инфекцией.

Напомним, что синдром Кавасаки — это болезнь, которую впервые описал в 1967 году японский врач Томисаку Кавасаки (по имени специалиста и было названо редкое заболевание). Заболевание характеризуется воспалением кровеносных сосудов, отеком миндалин, сыпью и пересыханием губ. Чаще всего болезнь встречается у детей в возрасте до пяти лет, но есть и исключения.

Ранее в США и Европе десятки детей были поражены этим редким воспалительным заболеванием, которое специалисты связывают с коронавирусом.