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Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу 

Lenta.ru 43 минуты назад
Названо условие для неуязвимости россиян к COVID-19
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. Его словам приводит «Парламентская газета».
«Она [инфекция] не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц»,
— объяснил специалист.
По словам Брико, о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составит 60-70 процентов. Он добавил, что в Европе антитела к коронавирусу есть у 15 процентов населения. При таком показателе остается возможность для циркуляции возбудителя, и он может вызывать последующие заболевания, отметил специалист.
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Коронавирус , Николай Брико , Минздрав РФ , РАН , Парламентская газета
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