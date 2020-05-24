Названо условие для неуязвимости россиян к COVID-19

Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. Его словам приводит «Парламентская газета».
«Она [инфекция] не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц»,
— объяснил специалист.
По словам Брико, о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составит 60-70 процентов. Он добавил, что в Европе антитела к коронавирусу есть у 15 процентов населения. При таком показателе остается возможность для циркуляции возбудителя, и он может вызывать последующие заболевания, отметил специалист.