Ученые обнаружили слабое место коронавируса 

Группа ученых из Дании объявила результаты исследования, касающегося обнаружения «ахиллесовой пяты» у коронавируса. Определено, как вирусы могут разрушать защиту иммунной системы.

В ходе исследования ученые сравнили коронавирус с герпесом. В клетках организма этот вирус задерживает белок, в результате образуется так называемый STING . При блокировке белка останавливается и течение вируса: он притормаживает свой ход в организме, тем самым нарушая защиту иммунной системы.

Исследователи рассказали, что некоторые виды коронавируса действуют так же — это слабое место данной инфекции. В настоящий момент специалисты выясняют, как предотвратить блокировку белка и последующее действие вируса в организме.

Если предположения ученых подтвердятся, то новое открытие позволит бороться не только с коронавирусом, но и поможет в создании более действенной терапии против гриппа и герпеса.