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Ученые обнаружили слабое место коронавируса 

runews24.ru и ещё 1 2 часа назад
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
Фото: runews24.ru
Группа ученых из Дании объявила результаты исследования, касающегося обнаружения «ахиллесовой пяты» у коронавируса. Определено, как вирусы могут разрушать защиту иммунной системы.
В ходе исследования ученые сравнили коронавирус с герпесом. В клетках организма этот вирус задерживает белок, в результате образуется так называемый STING. При блокировке белка останавливается и течение вируса: он притормаживает свой ход в организме, тем самым нарушая защиту иммунной системы.
Исследователи рассказали, что некоторые виды коронавируса действуют так же — это слабое место данной инфекции. В настоящий момент специалисты выясняют, как предотвратить блокировку белка и последующее действие вируса в организме.
Если предположения ученых подтвердятся, то новое открытие позволит бороться не только с коронавирусом, но и поможет в создании более действенной терапии против гриппа и герпеса.
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