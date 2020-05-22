Названы популярные, но опасные лекарства от COVID-19

Ажиотаж вокруг коронавируса и перегруженность медицинской сферы порождает множество попыток самолечения и профилактики. Сегодня Anews хочет рассказать о самых распространенных заблуждениях и о том, чем они могут грозить.

Не дышать над спиртом

Официальной медицине традиционно противостоит народная. Не обошла она своим вниманием и нынешнюю пандемию. Одно из самых популярных средств — подышать над паром спиртового раствора. Пульмонолог, доктор медицинских наук Кирилл Зыков, говорит, что польза от такой процедуры теоретически возможна, но вред куда вероятнее:

«Доказательной базы, которая подтверждала бы, что такой метод работает, нет. Даже если предположить, что вы сможете глубоко вдохнуть антисептик и у вас не будет на него никакой отрицательной реакции (а она вполне возможна: аллергическая, химический ожог и т.п.), то, может быть, именно в те моменты, когда вы дышите, будете на мгновения защищены.

Если же вирус уже проник внутрь клетки, куда он стремится и где начинает свою основную "работу", то никакие внешние меры воздействия, никакие антисептики уже не эффективны.

То есть обеззараживание актуально только в те моменты, когда происходит инвазия (вторжение) вируса в клетки организма. Не более того. Таким образом, особенного смысла во вдыхании паров спиртового раствора после возвращения с работы нет».

Не дышать над картошкой

Также может быть вреден дедовский метод борьбы с простудой — подышать над паром от картошки. Зыков поясняет:

«В этом методе надо выделять две составляющих. Первое — надежда людей "убить вирус высокой температурой", то есть горячим воздухом. Это точно не работает. Даже если человек пойдет в горячую сауну, 100 — 110-градусную, это никак не поможет уничтожить вирус, попавший в организм.

Наша дыхательная система устроена таким образом, что когда воздух доходит до альвеол (легочных пузырьков), он уже значительно охлаждается. Никаких 110 градусов в альвеолах быть не может, это повредило бы организму. Температура вдыхаемого воздуха никоим образом не равна температуре воздуха в легких. В альвеолах температура приемлема для организма и, увы, для вируса. Она ему не вредит.

Вторая составляющая при ингаляциях над картофелем — попытка увлажнения. Многих беспокоит сухой кашель. В этом плане небольшой положительный эффект при вдыхании паров возможен. Но, во-первых, он невелик.

А во-вторых, в любом случае для ингаляций горячим воздухом есть противопоказания, причем, именно при ОРВИ и при COVID-19 эти противопоказания встречаются наиболее часто. Если у человека повышенная температура (выше 37,5), а также, если у пациента тахикардия (ускоренное сердцебиение) или другие сердечно-сосудистые патологии — в этих ситуациях ингаляции горячим паром могут ухудшить состояние».

Медик говорит, что желающим облегчить свой сухой кашель лучше использовать специализированные увлажнители воздуха, испускающие пар комнатной температуры.

Не лечиться, парясь в бане

Исходя из того же принципа, бессмысленно бороться с коронавирусом через жар бани.

«Мы встречали случаи, когда пациенты, заболев, шли "прогреться" в бани, сауны, — добавляет к уже сказанному Зыков, — Это опасно для сердечно-сосудистой системы. Помните: температура, при которой повреждаются белки нашего организма, гораздо ниже, чем температура, которая нужна для уничтожения вируса (более 60 градусов). Поэтому не надо себя истязать и перегружать сердечно-сосудистую систему, которая и так при коронавирусной инфекции испытывает очень большие нагрузки».

Не пропитывать маску «целебным» маслом

Еще одним распространенным стереотипом в последнее время стало пропитывание защитных масок эфирным маслом или другим веществом, якобы повышающим защиту (например, масло чайного дерева, эвкалипта). Специалисты совершенно не рекомендуют этого делать. Тийна Орасмяэ-Медер, эксперт по косметологической безопасности при Европейском союзе заявляет:

«Самое здоровое для человека — дышать чистым воздухом. Вдыхание, особенно длительное, эфирных масел, может вызвать отек слизистых, их повреждение и даже спазм бронхов. Для того чтобы получить такие спецэффекты, не нужно даже быть аллергиком.

Человеческие дыхательные пути просто не приспособлены для того, чтобы справиться со всем летучим, что подвернулось под руку. Эфирными маслами можно отравиться не хуже, чем испарениями лакокрасочных материалов».

Не проводить профилактику с помощью антибиотиков

Естественно, навредить могут не только народные средства, но и бесконтрольный прием обычных лекарств. Ажиотаж вокруг коронавируса породил немало подобных случаев, особенно известными стали профилактические приемы таких сильнодействующих средств как антибиотики. Об этом высказался врач, популяризатор медицины Евгений Комаровский

«Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях, — один из самых больших мифов нашей медицины (антибиотики воздействуют не на вирусные, а на бактериальные инфекции).

Чем активнее применяются антибиотики — особенно без повода, — тем выше вероятность того, что будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов».

Кроме того, медики отмечают, что профилактику антибиотиками в принципе опасно проводить — эти сильнодействующие лекарства нужно употреблять только по назначению врача. Формально, их даже не должны отпускать без рецепта, но на практике этот запрет часто нарушается.

Не лечиться имбирем

Комаровский также критически комментировал популярный стереотип о том, что коронавирус нужно лечить имбирём:

«Ребята, ну что за глупости?! Ну откуда в вас это?! Ах, как бы было здорово — ходят вокруг, умирают, а вы напились имбиря и жизнь стала прекрасная! Какая важная, великая тайна!

У нас столько экспертов — говорят: "Я собачьими какашками помазала себе нос, после этого чихала, все вирусы повылетали". И это не шутка! Люди реально мажут носы собачьими какашками!»

Не употреблять много лекарств

Возвращаясь к лекарствам — многие специалисты отмечают, что самостоятельное лечение и профилактика коронавируса в принципе требуют минимум медицинских средств, и излишнее рвение здесь может только навредить. Сотрудник Первого государственного медицинского университета имени И. П. Павлова Петр Воскресенский утверждает:

«Температуру выше 38 и боль снимайте парацетамолом. Все. Реально все. Ничто другое вам не поможет. Честно.